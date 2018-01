''''Lula'''' com o ''''PTcard'''' brilha antes do Galo De terno e faixa presidencial, o corretor Osvaldo Costa, fantasiado de Lula (com quem se parece), e sua mulher Zilda Magalhães, com o "PTcard, o cartão corporativo Sem Limite" brilharam ontem na concentração do Galo da Madrugada. Há 25 anos, o casal brinca no Galo e há seis anos incorpora o primeiro-casal do Brasil.