Lula começa a semana com reunião ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia a próxima semana reunindo os dez novos ministros recém-empossados, já na manhã de segunda-feira. Na terça-feira, ele deve cumprir agenda no Rio, que inclui visita ao Complexo do Alemão, apresentação da nova versão da Política de Desenvolvimento Produtivo e premiação de estudantes na Olimpíada de Matemática. Ainda na próxima semana, Lula receberá a presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, o presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, e o chileno Sebastian Piñera.