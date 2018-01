Lula deve sobrevoar região de SC atingida pelo tornado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou interesse em sobrevoar a região do município de Guaraciaba, em Santa Catarina, atingido por um tornado na noite do dia 7. A ideia do presidente é fazer este sobrevoo na tarde de sexta-feira. A informação é do prefeito do município, Ademir Zimmermann (PT), que esteve na tarde desta terça-feira, 15, com o presidente Lula no Centro Cultural do Banco do Brasil. Zimmermann estava acompanhando do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique.

No encontro, o governo se comprometeu repassar R$ 26 milhões do Ministério da Integração Nacional para a reconstrução de casas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também se comprometeu a facilitar a liberação de R$ 75 milhões em empréstimos para pequenos agricultores. Esse recurso é, segundo assessoria do Ministério, de uma linha de crédito criada para ajudar atingidos de uma enchente no estádio. Esse dinheiro não chegou a ser utilizado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ademir Zimmermann relatou que no encontro com Lula exibiu fotos da região atingida pelo tornado. Segundo ele, dos 10.800 habitantes da cidade, 60% tiveram prejuízos com a catástrofe. O tornado provocou a morte de 4 mortos e 70 feridos. Lula optou por fazer o sobrevoo na região durante o período da tarde porque pela manhã ele e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, estarão em Sapucaia do sul para o início da duplicação da BR 448.