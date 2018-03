Lula diminui o fuso horário de três Estados da região Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira, 24, lei aprovada pelo Congresso que diminui de quatro para três o número de fusos horários no Brasil. A lei altera os fusos nos estados do Amazonas, Acre e Pará. Pelas novas regras, todas as cidades do Acre e do Amazonas passarão a ter uma hora a menos em relação ao horário de Brasília, que prevalece na maior parte do País. Hoje, o fuso do Acre é de duas horas a menos. No Amazonas, parte das cidades têm uma hora a menos, mas em algumas localidades da região oeste a diferença é de duas horas em relação à capital federal. No caso do Pará, onde parte das cidades tem a mesma hora que Brasília e outras, uma hora a menos, os horários foram unificados e todas as cidades terão o mesmo fuso da capital. No total, 46 municípios da Região Norte, localizados naqueles três estados, terão seus horários modificados. Os novos fuso entram em vigor em 60 dias. O projeto foi apresentado pelo senador Tião Viana (PT-AC). A pressão pela aprovação do projeto aumentou, por parte das emissoras de televisão, depois que o governo determinou a exibição dos programas em horários de acordo com a classificação indicativa por faixa etária. Essa decisão dificultou o funcionamento das emissoras em rede nacional. Chávez Em setembro de 2007, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, determinou mudança no fuso horário de seu país, atrasando os relógios em meia hora. Ao decidir pela mudança de horário, Chávez argumentou que ela vai permitir que as crianças acordem de dia para ir à escola, e não de madrugada. Sobre a mudança ser apenas de meia hora - e não uma hora cheia -, Chávez disse, na época, em seu programa de rádio, que o mundo não era obrigado a seguir um esquema de divisão dos fusos horários definido, segundo ele, pelo imperialismo norte-americano. A mudança fará a Venezuela ter um horário único no mundo. Mas, em outras longitudes, alguns países têm sua hora oficial meia hora à frente ou atrás de seus vizinhos.