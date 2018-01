Lula divide palanque com acusado como chefe dos ´sanguessugas´ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na noite de ontem em Fortaleza (CE) de comício que contou com a presença do candidato a deputado federal José Airton Cirilo (PT). Airton Cirilo é acusado de ser o chefe do esquema de fraudes para a compra de ambulâncias no Ceará, a máfia dos sanguessugas. Airton ocupou o mesmo palco que Lula, mas manteve-se afastado do presidente. A prefeita de Fortaleza, Luzianne Lins (PT), discursou na abertura do evento e destacou as ações do governo no combate à corrupção. "Estamos mudando a lógica da máquina pública impregnada de corrupção", afirmou a prefeita. Cerca de quatro mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do comício.