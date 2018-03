Lula diz que discutirá com Jobim possíveis mudanças na Anac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis responder, na tarde desta segunda-feira, 6, a uma pergunta de jornalistas brasileiros sobre possível mudança na diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Lula disse apenas que a Anac tem um mandato por lei e que discutirá essa questão com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, assim que voltar ao Brasil. Seu retorno está previsto para o próximo sábado, ao final de uma turnê por mais quatro países da América Central. Veja também: Anac registra 12 mil reclamações desde início da crise aérea Mares Guia defende trabalho de Zuanazzi e da Anac Sucessor de Pereira quer entendimento entre Infraero e Anac Embora sem falar de mudanças na Anac, o presidente brasileiro se declarou convencido de que o Brasil resolverá os seus problemas de infra-estrutura. Foi para isso, segundo Lula, que seu governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Pouco antes, ao falar em uma reunião com empresários brasileiros e mexicanos, Lula havia estimulado a iniciativa privada dos dois países a impulsionar o comércio e os investimentos recíprocos. OAB O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu nesta segunda ajuizar uma ação civil pública pedindo o afastamento dos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "Tudo aconteceu nesse acidente aéreo, menos eficiência administrativa", justificou o integrante do Conselho Federal Siqueira Campos, em referência ao acidente com o Airbus da TAM, no dia 17 de julho, que matou 199 pessoas. Uma comissão será formada por conselheiros federais da OAB para elaborar a ação e decidir a que instância do judiciário será apresentada. Segundo o presidente da OAB, Cezar Britto, os dirigentes da Anac não cumpriram a função para a qual foram nomeados, que é a de fiscalizar o setor aéreo. "O Conselho vai ajuizar uma ação civil pública discutindo que a Anac não cumpriu sua função de fiscalizar e isso responsabilizaria os dirigentes da Anac por parte do caos que ai está", afirmou. Com reportagem de Yara Aquino, da Agência Brasil