Lula e Dilma tentam reparar suas ausências Nem o presidente Lula nem a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, estarão hoje na convenção do PT que oficializará a candidatura de Mercadante. O presidente prometeu compensar a ausência na próxima terça-feira, quando virá a São Paulo exclusivamente para o lançamento do livro escrito pelo senador (Brasil, a construção retomada). A ausência de Lula no lançamento da pré-candidatura de Mercadante, em abril, causou mal-estar, já que ele havia confirmado a presença com dirigentes do PT.