Lula é informado, em El Salvador, de sumiço de Airbus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado na manhã desta segunda-feira, 1, do desaparecimento do Airbus da Air France que partiu do Rio com destino a Paris. Lula está em San Salvador, capital de El Salvador, para a posse do presidente eleito Maurício Funes.

Antes de deixar o hotel acompanhado dos presidentes do México, Felipe Calderón, e do Paraguai, Fernando Lugo, Lula foi informado que uma patrulha da Marinha saiu de Natal (RN) em direção à área onde o Airbus fez o último contato. Uma fragata com helicóptero e uma corveta também zarparam de Salvador para ajudar nas buscas. Lula também recebeu a informação que a Marinha fez contato com todos os navios mercantes que estão na região para pedir que eles se integrem nas buscas.

A cerimônia de posse será seguida de almoço em homenagem aos chefes de Estado. À tarde, Lula embarca para a Guatemala.