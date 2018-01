Lula: 'É irresponsável culpar jovens pelo que governos não fizeram'

Em discurso realizado na 5ª Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros, o ex-presidente Lula se posicionou contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de quinta-feira.

"É uma irresponsabilidade querer jogar nas costas de meninos de 16 anos a responsabilidade de coisas que os governos estão deixando de fazer", disse o ex-presidente. "Não se acaba com a violência colocando moleques na cadeia", completou.

Senado. Depois de perder mais um round com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o Palácio do Planalto pretende evitar um novo embate direto com o desafeto peemedebista. A ordem, agora, é concentrar as atenções no Senado, onde acredita ser possível reverter a amarga derrota de quinta-feira e impedir o avanço da proposta de redução da maioridade.

Segundo o Estado apurou, a manobra regimental do presidente da Câmara surpreendeu até Dilma, que apostava em uma saída negociada com a oposição: o aumento da internação do jovem que cometer delitos graves, a partir de modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sem mexer na maioridade, como defende o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB).