Lula e Jobim definem nome para presidência da Infraero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir na tarde desta quarta-feira, 1º, com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, para discutir o nome do novo presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Um dos cotados é Sérgio Gaudenzi, presidente da Agência Espacial Brasileira e membro do PSB. Jobim, segundo fontes do Planalto, também deve apresentar outros nomes para o presidente. A permanência de José Carlos Pereira na presidência da estatal ficou insustentável após o acidente com o vôo 3054 da TAM, quando, no dia 17 de julho, um Airbus da empresa caiu no Aeroporto de Congonhas após uma tentativa frustrada de pouso. Na segunda-feira, 30, o governo anunciou que Pereira sairia do cargo e que um novo presidente seria escolhido para a estatal. A confirmação da saída de Pereira foi dada na reunião da Coordenação Política, no Palácio do Planalto. Na segunda, Jobim antecipou que o ex-presidente do Banco do Brasil, Rossano Maranhão, não poderá assumir a presidência da estatal. Maranhão não poderá assumir a Infraero porque há impedimentos, segundo o ministro. Apesar disso, ele poderia ajudar no conselho administrativo da estatal.