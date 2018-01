Lula é pobre de espírito e sujeito pretensioso, diz Itamar O ex-presidente Itamar Franco (sem partido), chamou nesta sexta-feira, 4, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "um sujeito pobre de espírito" e "pretensioso". Itamar, que aderiu na semana passada à campanha do candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, voltou a mostrar descontentamento com as recentes declarações de Lula sobre sua idade. "Lula é hoje um pobre de espírito. Só usa palavras vazias, tem um ufanismo que não corresponde com a realidade; é um homem pretensioso com as idades", comentou Itamar, que está no Recife para participar com o candidato tucano do lançamento do projeto Novo Nordeste. O ex-presidente afirmou que "gostava" de Lula. "Eu fiz campanha para ele em Minas Gerais e fui o único governador não petista a aderir à campanha dele (em 2002). Mas de lá pra cá ele mudou muito. Era um militante, agora se encantou com o poder. Não é mais um indivíduo humilde, é um sujeito que passou a gostar de palácios", disparou. Na semana passada, após Itamar ter anunciado sua adesão à campanha de Alckmin, Lula afirmou: "as pessoas que chegam acima de 75 anos, elas têm de ter no mínimo liberdade de fazer suas opções e não sou eu que vou fazer julgamentos". "Eu cheguei (aos 76 anos) com dignidade. Pode ser que ele chegue caduco ou gagá", atacou Itamar. Na avaliação do ex-presidente, Alckmin - que leva grande desvantagem em relação a Lula no Nordeste, segundo as pesquisas eleitorais - tem condição de reverter o quadro e de avançar. Para Itamar, "há uma apatia generalizada" nesta campanha eleitoral. O sentimento, segundo ele, é resultado da descrença do povo na classe política, mas Itamar acredita que com o início do horário eleitoral gratuito, em 15 de agosto, possivelmente o eleitorado vai se interessar mais pelo processo.