Lula foi informado do roubo de carro da escolta do filho O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado imediatamente do assalto ao carro da escolta do seu filho Sandro, ocorrido na noite desta quarta-feira, em Santo André, na Grande São Paulo. Os seguranças do filho do presidente reagiram e foram baleados. Sandro estava visitando a namorada e nada sofreu. O carro roubado já foi encontrado e a polícia agora realiza uma grande operação na divisão de Santo André com São Paulo para tentar encontrar os assaltantes. Depois de participar de reunião de cúpula do Mercosul, em Assunção, Lula desembarcou na Base Aérea de Brasília por volta das 19 horas, seguindo de helicóptero para o Palácio da Alvorada. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o episódio, que também será investigado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.