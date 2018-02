Lula ganha novo neto e vai à maternidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou ontem mais um neto. É Pedro, filho de Fábio Luís da Silva, que nasceu ontem às 14h44 no Hospital São Luís, em São Paulo. Ontem mesmo, o presidente deu um jeito de visitar o mais novo membro da família. Depois de inaugurar casas do programa Minha Casa, Minha Vida na Favela Paraisópolis, no Morumbi, Lula foi de helicóptero até o hospital, na Vila Olímpia. Pedro veio à luz pesando 2,850 quilos. O parto foi realizado pela equipe chefiada pelo médico obstetra Renato Kalil.