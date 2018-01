Lula intervém e comandante da Força Aérea pode cair O presidente Luiz Inácio Lula da Silva interveio neste sábado para estancar a crise entre a Força Aérea e o Ministério da Defesa, agravada pela decisão do ministro Waldir Pires de se reunir na quinta-feira com os dirigentes do Sindicato dos Controladores de Vôo civis e anunciar a possibilidade de uma gratificação salarial de até 40%. Horas antes, o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Luiz Carlos Bueno, que faz campanha para permanecer no posto no segundo mandato de Lula, havia convocado todos os controladores, aquartelando-os nas torres de controle do Aeroporto de Brasília e ameaçando-os com a lei marcial. Se a estratégia da linha-dura falhar, o brigadeiro pode deixar o cargo. Da Bahia, onde descansa, Lula determinou à ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, que conversasse com Pires e com Bueno, chamando-os a acabar com as rusgas que podem provocar uma crise militar. Bueno tem acusado Pires de incentivar a anarquia e abrir precedentes na Força Aérea, porque a atitude de oferecer aumento para controladores de vôo e de negociar com sargentos pode romper a hierarquia militar. Nas conversas com a ministra, Pires disse que não pretende anarquizar os meios militares, e só está preocupado em resolver os problemas dos aeroportos. O brigadeiro afirmou que, embora "magoado, triste, chateado e abatido", deve lealdade ao presidente Lula. Bueno teme perder, com a crise dos aeroportos, a simpatia de Lula e o cargo de comandante da Aeronáutica no segundo mandato. Depois de conversarem com Dilma, Pires e Bueno falaram sobre as expectativas para domingo e segunda-feira, quando milhares de passageiros retornam do feriado e o caos pode voltar aos aeroportos. Os dois concordaram que o sucesso das providências tomadas por Bueno - como convocar todos os controladores militares de Brasília para trabalhar - será importante para o futuro das relações entre a defesa e a FAB. Pires é a favor do diálogo; Bueno, de uma atitude mais drástica, alegando que tomou a decisão de aquartelar os controladores porque se viu isolado diante do tumulto nos aeroportos. Dilma convocou uma reunião para terça-feira. A princípio, devem participar ela, Pires, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e representantes do Sindicato dos Controladores de Vôo. Bueno pediu que a Aeronáutica fosse incluída. Segundo fontes da Aeronáutica, ele acha que não faz sentido uma reunião dessas sem a participação da FAB, à qual pertencem 80% dos controladores de vôo.