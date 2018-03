Lula já está a caminho de regiões atingidas pelas chuvas

SÃO PAULO - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já está a caminho dos Estados de Pernambuco e Alagoas, atingidos pelas chuvas da semana passada, que causaram a morte de pelo menos 45 pessoas.

Segundo a assessoria de imprensa do presidente, Lula partiu em um voo de Brasília com destino a Recife por volta das 7 horas desta quinta-feira, 24. O presidente seguirá de helicóptero para a cidade de Palmares, onde fará um sobrevoo sobre as áreas atingidas pelas enchentes no Estado. Na cidade, Lula deve se reunir com o governador do Estado, Eduardo Campos.

De Palmares, Lula deve seguir para o município de Rio Largo, em Alagoas, onde também fará um sobrevoo e visitará as áreas atingidas. Depois das 13h30, Lula deve seguir para Maceió, onde terá uma reunião com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Lula deve voltar para Brasília ainda no final da tarde.