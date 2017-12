Lula manifesta em nota pesar pela morte de subtenente A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto divulgou nota na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifesta pesar pela morte do subtenente do Exército Alcir José Tomasi, baleado ontem em Santo André, quando fazia a segurança do filho do chefe do governo, Sandro Luiz. O ministro das Cidades, Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul, deverá representar o presidente Lula no sepultamento do subtenente, que ocorrerá em Santa Maria (RS). O corpo do militar deixou o Centro Hospitalar de Santo André às 13h17 com destino ao Instituto Médico Legal (IML) na mesma cidade, de onde será trasladado para Santa Maria. Eis a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Imprensa da Presidência: "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifesta ao povo brasileiro sua dor pela morte do Sub-Tenente do Exército Brasileiro Alcir José Tomasi, ocorrida nesta madrugada, quando exercia a função de segurança de Sandro Luís Lula da Silva, filho do Presidente, e Marlene de Araújo, sua namorada. O Presidente Lula, Dona Marisa, Sandro Luiz e Marlene se solidarizam com a esposa, Dona Lúcia Tomasi, os filhos Felipe e Larissa, e familiares do Sub-Tenente Tomasi, reconhecendo as qualidades de excelente e preparado profissional, dedicado às diversas missões que lhe foram confiadas. O Presidente Lula determinou que o Ministro das Cidades, Olívio Dutra, o representasse nas cerimônias de sepultamento que devem se realizar na Cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Este episódio reforça a decisão deste Governo em dar combate à violência, seja em suas raízes estruturais, seja em sua manifestação cotidiana que leva a intranqüilidade a todos os cidadãos brasileiros."" Para acompanhar todo o caso: » Seguranças de filho de Lula são baleados » Polícia caça ladrões que balearam seguranças do filho de Lula » Lula foi informado do roubo de carro da escolta do filho » É grave o estado de saúde do segurança do filho de Lula » Governo divulga nota sobre ataque a seguranças do filho de Lula » Filho de Lula viajou para Brasília » Morre segurança do filho de Lula » Corpo do subtenente será trasladado para Santa Maria (RS) » Ladrão que baleou segurança já tem retrato falado » Morte de segurança é aviso para governos, diz Genoino » Polícia tem pista de assassinos de segurança, diz Alckmin » Polícia detém dois suspeitos do assalto aos seguranças