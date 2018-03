Lula nomeia Cláudio Passos Simão para diretoria da Anac

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Cláudio Passos Simão para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O decreto com a nomeação de Simão foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 9. O nome do novo diretor da Anac foi aprovado pelo plenário do Senado no dia 10 de setembro com 36 votos favoráveis, 8 contrários e uma abstenção. De acordo com a Anac, Cláudio Passos Simão será o diretor responsável pelas áreas de Segurança Operacional e Aeronavegabilidade da agência e cumprirá mandato até 23 de fevereiro de 2011.