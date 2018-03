O presidente Lula nomeou ontem dois novos ministros para compor o Superior Tribunal de Justiça: o desembargador Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, que deixará o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a juíza Maria Isabel Gallotti Rodrigues, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. A posse está prevista para o dia 10 de agosto.