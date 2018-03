Lula oficializa saída de Denise Abreu após a renúncia A exoneração de Denise Maria Ayres de Abreu do cargo de diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi oficializada em decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado na edição desta segunda-feira, 27, do "Diário Oficial da União". O decreto registra que ela foi exonerada "em virtude de renúncia" ao cargo. A ex-diretora foi acusada de irregularidades, como, por exemplo, a de fazer lobby em favor de uma empresa privada de cargas no Aeroporto de Ribeirão Preto (SP), e a de ter entregue à Justiça um documento sem validade legal para servir de subsídio à decisão de uma juíza de liberar operações no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo.