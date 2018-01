Lula promete R$ 100 mi para reforçar polícia do Rio, diz Cabral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu disponibilizar R$ 100 milhões para equipar as forças de segurança do Rio de Janeiro depois dos confrontos entre policiais e traficantes no fim de semana que resultaram na morte de ao menos 17 pessoas, disse nesta segunda-feira, 19, o governador Sérgio Cabral (PMDB).

Veja também:

Polícia faz operações em favelas da zona norte do Rio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos longe de dizer que o tráfico está acuado", diz Julita Lemgruber

Emprego das Forças Armadas no Rio não traria benefícios

Para jornais, violência expõe desafio de Rio 2016

ANÁLISE: Forças Armadas no Rio não trariam benefícios

"BULLET>

O governador contou ter recebido um telefonema do presidente Lula após os conflitos no Morro dos Macacos, na zona norte da capital fluminense, onde um helicóptero da Polícia Militar foi derrubado no sábado por tiros de supostos traficantes, matando dois policiais na hora e um terceiro nesta segunda-feira, vítima de ferimentos graves.

Segundo Cabral, parte dos recursos será usada na compra de um helicóptero blindado para a polícia fluminense. O helicóptero alvejado no fim de semana só tinha blindagem na fuselagem inferior. "Recebi um telefonema do presidente Lula para prestar apoio e confirmando a liberação de recursos para esse helicóptero. São recursos de mais de R$ 100 milhões nos próximos seis meses", disse o governador a jornalistas.

O conflito no Morro dos Macacos começou na madrugada de sábado, quando traficantes de facções criminosas rivais entraram em confronto na favela entre si e com a polícia. Dez suspeitos morreram no sábado, de acordo com a polícia. No domingo, mais dois corpos foram encontrados no alto do morro e outros dois suspeitos de envolvimento com a invasão do morro morreram em confronto com policiais na Favela do Jacarezinho, também na zona norte.

A polícia fluminense realiza nesta segunda-feira várias ações coordenadas em pelo menos seis favelas da zona norte da capital, com 4 mil homens de prontidão, de acordo com o major da PM Oderley Santos, relações públicas da corporação. "Temos por objetivo nessas operações prender traficantes que participaram direta ou indiretamente do ataque ao helicóptero no Morro dos Macacos", afirmou o major. Em uma das operações após o incidente com o helicóptero, a polícia apreendeu duas metralhadoras capazes de abater aeronaves.

A polícia investiga se a ordem para a invasão ao Morro dos Macacos partiu do presídio federal de Catanduvas, no Paraná, onde estão presos chefes do tráfico de drogas na cidade. "O Morro dos Macacos é estratégico para a polícia e para os bandidos. Sempre que uma facção acha que a rival está fragilizada tenta ampliar seus domínios no Morro", afirmou o chefe da Polícia Civil, Alan Turnowski.