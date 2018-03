Lula realiza reunião com conselho de campanha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, no final da tarde desta segunda-feira, 31, na residência oficial do Palácio da Alvorada, de uma reunião do Conselho da Frente da Campanha pela Reeleição. O encontro é com parlamentares aliados, ministros e dirigentes da campanha. Pela manhã, no Palácio do Planalto, Lula comandou a reunião da Coordenação Política do governo, da qual participou, pela primeira vez após ser submetido a uma cirurgia, o vice-presidente José Alencar.