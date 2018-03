Lula reitera: Jobim tem ''''carta branca''''

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, tem "carta branca" para fazer as mudanças que precisam ser feitas na estrutura aérea brasileira, inclusive na Anac. "Na hora em que tiver que mudar (a Anac), o ministro Jobim me procura e me propõe as mudanças", declarou o presidente, que reconhece que há "problemas legais" para a realização de mudanças na agência e substituição de seus dirigentes. As declarações do presidente foram dadas ao chegar ao Itamaraty para o almoço com o presidente do Benin, Boni Yaji, enquanto o Congresso discutia a possibilidade de afastamento dos dirigentes das agências, o que hoje não é permitido pela lei. O governo vem tentando encontrar uma fórmula de substituir os diretores da Anac, que têm mostrado ineficiência durante os 11 meses de crise aérea e estão sendo acusados de trabalhar em defesa dos interesses das companhias aéreas e não dos passageiros. Pela atual legislação, os diretores das agências reguladoras são independentes, têm mandatos fixos e não podem ser demitidos. "Temos problemas legais. Mas isso tudo é por conta do ministro Jobim", disse o presidente, ao ser questionado sobre como pretendia resolver o problema da substituição dos diretores das agências, já que isso não está previsto na legislação. Bem-humorado, Lula mostrou-se otimista e satisfeito com a atuação de Jobim na administração da crise. Para o presidente, a crise aérea "está resolvida, em parte". Ressaltou que o ministro está há poucos dias no cargo e que, nesse tempo, "não dá para fazer tudo". Para Lula, "o ministro Nelson Jobim está fazendo o que tem de ser feito, ou seja, reestruturando tudo o que tem de ser reestruturado". Mas Lula reconhece que "obviamente, existem coisas que são mais demoradas". Como exemplo, citou a recuperação e construção de pistas. "Fazer uma pista de um aeroporto, você não faz em um dia."