Lula sanciona leis para acelerar julgamento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem três projetos de lei que alteram o Código do Processo Penal. As mudanças acabam com o direito da defesa de marcar novo júri se a condenação for acima de 20 anos. O número de jurados passa de 21 para 25 e a idade para integrar o grupo cai de 21 anos para 18. O julgamento só pode ser adiado em casos excepcionais, como doenças, e as perguntas para os jurados foram simplificadas.