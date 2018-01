Lula se reúne com Lembo em São Paulo Durante a visita a São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu por 40 minutos com o governador Cláudio Lembo, segundo informou a Rádio Eldorado. Também participaram do encontro os ministros da Defesa Waldir Pires e da Justiça Márcio Thomaz Bastos, o comandante-geral do Exército, Francisco Albuquerque, e o comandante militar do Sudeste, Luiz Edmundo Carvalho. Ainda não foi revelado o que foi decidido na reunião, mas o assunto discutido foi a segurança pública em São Paulo e a oferta do governo federal para que o Exército atue no estado. O presidente Lula chegou às 11h20 no setor de autoridades do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Depois, seguiu de helicóptero para o 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve do Exército, no município de Barueri, na grande São Paulo, onde passou em revista a Guarda de Honra e participou do ato de formação de cerca de mil recrutas dos cursos profissionalizantes do programa Soldado Cidadão.