Lula será passageiro em teste de teleférico no Alemão

RIO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será um dos primeiros passageiros do teleférico que integra as comunidades do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, em uma "viagem-teste" programada para a próxima terça-feira, 21. O transporte só estará disponível para os moradores a partir de março de 2011. Uma equipe precursora da Presidência da República visitou nesta quinta-feira, 16, o grupo de favelas e acertou detalhes da agenda, ainda provisória, do presidente.

A ideia inicial é que Lula embarque em um trem na Central do Brasil, desça na estação de Bonsucesso e de lá siga em uma das gôndolas (cabines) do teleférico até a estação do Morro da Baiana. Será a sexta visita do presidente ao Alemão, todas no segundo mandato - a primeira depois da ocupação do complexo de favelas pelas forças de paz.

O teleférico é uma das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Alemão e custou R$ 725 milhões. Tem 152 gôndolas, com capacidade para dez passageiros cada uma, e poderá transportar até três mil passageiros por hora. Nos meses de janeiro e fevereiro, o transporte estará em fase de testes.

Sempre que visitou o Alemão, o presidente Lula teve a preocupação de destacar a importância de ações para evitar a entrada de jovens na criminalidade e o caráter pacífico da grande maioria dos moradores.

"Quando a gente vê na televisão um jovem de 25 anos sendo preso, esse jovem é vítima das políticas econômicas, das políticas sociais e das políticas educacionais que não existiram neste País. Portanto, o Estado tem culpa desse jovem ter virado bandido, o Estado tem culpa desse jovem ter virado persona non grata na sociedade", discursou o presidente em dezembro de 2008.

Foi também no Alemão que o presidente chamou pela primeira vez a então ministra da Casa Civil Dilma Rousseff de "mãe do PAC", apelido que repetiu à exaustão durante a campanha vitoriosa da petista à Presidência da República. Na próxima terça-feira, antes do Alemão, o presidente Lula fará uma visita à favela da Rocinha. O mais provável é que seja a última viagem de Lula ao Rio antes de deixar o governo.