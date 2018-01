Lula sobe de 47,9% para 51,4%; Alckmin tem 19,6% A pesquisa CNT/Sensus divulgada nesta terça-feira prevê vitória de Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. A pesquisa estimulada aponta um crescimento das intenções de voto em Lula de 47,9% na pesquisa realizada no início de agosto, entre os dias 1 e 4, para 51,4% na sondagem realizada entre os dias 22 e 25 de agosto. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin permaneceu estável entre as duas sondagens. No início de agosto, as intenções de voto no candidato tucano somavam 19,7% do total e, agora, somam 19,6%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais. A candidata Heloísa Helena também permaneceu estável. Na pesquisa realizada pelo mesmo instituto no início de agosto, ela obteve 9,3% das intenções de voto, e, na atual pesquisa, 8,6%. Os eleitores indecisos, os que dizem que votarão em branco ou nulo diminuíram. No início de agosto, esse grupo representava 20,9% e, agora, 17,7%. De acordo com o diretor do Instituto Sensus, Ricardo Guedes, essa queda demonstra que a campanha já está em processo de definição. Segundo turno Nas simulações feitas pela pesquisa CNT Sensus, o candidato Lula venceria as eleições com 56,7% das preferências em caso de segundo turno contra o candidato tucano Geraldo Alckmin, que obteria 30,8%. Esse resultado mostra uma melhora na performance do candidato Lula, que na pesquisa do mesmo instituto realizada entre os dias 1º e 4 de agosto, teria 52,5% dos votos e Alckmin 29,8%. Quando o instituto simula o segundo turno entre Lula e a candidata do PSOL, Heloísa Helena, os números são ainda mais vantajosos para Lula, que venceria a disputa com 61,5%, contra 24,5% da opositora. Na pesquisa realizada no início de agosto, Lula estava com 56,9% contra 22,7% de Heloisa Helena. Em uma terceira simulação feita pelo instituto, contra o candidato do PDT, Cristovam Buarque, Lula também seria vencedor com margem ainda maior votos. Nesse caso, Lula ficaria com 67,1% e Buarque ficaria com 14,3%. No início de agosto, na mesma pergunta feita aos eleitores pelo instituto Lula obteve 61,5% e Buarque, 12,8%. Rejeição A pesquisa também aponta o menor nível de rejeição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva desde o período pré-eleitoral de 2005 até agora. Na pesquisa, 25,5% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula; em relação ao candidato Alckmin, este total é de 42,0%; para Heloísa Helena, a rejeição é de 50,1%. Na pesquisa anterior do mesmo instituto, realizada no início de agosto entre os dias 1º e 4, Lula tinha um índice de rejeição de 27%, Alckmin de 37,6% e Heloísa Helena, de 41,7%. O diretor do instituto Sensus, Ricardo Guedes, afirmou que a experiência verifica que quem tem 40% ou mais de rejeição está fora do jogo político - o que no momento acontece com Alckmin e Heloísa Helena. Quem tem até 30% de rejeição está dentro da disputa. Guedes afirmou que, para se chegar a esta conclusão, toma-se o total dos eleitores, considera-se uma margem de 20% de votos brancos e nulos e os 80% restantes são divididos por dois. Portanto, 40% de rejeição para um candidato significa que este sai da disputa, disse Guedes. Melhor programa A pesquisa CNT/Sensus mostra que apenas 44,7% dos entrevistados assistiram a todos ou a parte dos programas eleitorais divulgados no rádio e na televisão desde 15 de agosto. Na pesquisa, foram ouvidas 2.000 pessoas entre 22 e 25 de agosto em 195 municípios de 24 Estados. Dentre os que assistiram aos programas, 38,3% avaliaram o programa eleitoral do presidente-candidato à reeleição pelo PT/PRB/PCdoB Luiz Inácio Lula da Silva como sendo o melhor, enquanto 30,8% apontaram o de Alckmin como o melhor. O da candidata do PSOL Heloísa Helena foi apontado como melhor por 13,2% dos que assistiram a ele, enquanto a avaliação do programa de Cristovam Buarque (PDT) obteve 1,7% de avaliação como melhor. Esta é a primeira pesquisa CNT/Sensus realizada após o início da veiculação dos programas no horário eleitoral gratuito. Na avaliação do diretor do Sensus, Ricardo Guedes, embora o programa de Alckmin esteja bem avaliado, não tem impactado nas intenções de votos do candidato. "O programa do Alckmin está bem avaliado, mas não funciona", afirmou ele. Expectativa dos eleitores A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra que subiu de 59,3%, na última pesquisa, feita no início de agosto, para 69,2% no fim o mês o número de pessoas que acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pela coligação PT/PRB/PCdoB, vai ganhar as eleições. Desse total, 47,3% acreditam que o presidente vai vencer já no primeiro turno. O número dos entrevistados que acreditam que o candidato tucano Geraldo Alckmin vencerá as eleições caiu de 12,3% para 9,3%, e o dos que acreditam na vitória da candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena (AL), caiu de 3% para 2,7%. Por seu turno, o número dos que não sabem ou não responderam caiu de 24,5% para 17,1%. A pesquisa revela, por outro lado, que 42,5% dos entrevistados acreditam na realização de um segundo turno das eleições, enquanto 10,2% não souberam ou não quiseram responder. O diretor do Instituto Sensus, Ricardo Guedes, disse que, embora esteja muito próximo o porcentual daqueles que acreditam no fim das eleições no primeiro turno e dos que apostam no segundo turno, esta é uma eleição praticamente definida. Segundo ele, a pesquisa mostra a consolidação da candidatura do presidente Lula e a expectativa de que ele poderá crescer ainda mais.