Lula tira saúde da Funasa e cria secretaria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou ontem da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a responsabilidade de cuidar da saúde indígena no País e estabeleceu um prazo de 180 dias para que órgão transfira suas atribuições à recém-criada Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai), braço do Ministério da Saúde. Com a criação da secretaria, o ministério passa a gerenciar diretamente a atenção à saúde dos indígenas, que ficará integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje o Brasil tem 600 mil indígenas, segundo a Funasa.