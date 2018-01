Lula vai discutir com cientistas programa de governo O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta quarta-feira , 9, com um grupo de cerca de 50 cientistas para discutir as realizações do governo federal na área e ouvir sugestões para o programa de eventual segundo mandato. De acordo com informações da assessoria do PT, este será o primeiro encontro de uma série a serem realizados ao longo da campanha eleitoral com pessoas de diferentes áreas. A reunião será realizada no Palácio da Alvorada e contará com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e do coordenador da campanha de Lula e presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini. Lula também concede amanhã entrevista ao vivo à Rádio Capital às 8 horas, no Palácio da Alvorada.