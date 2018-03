Lula vai lançar campanha em jantar em São Bernardo O Partido dos Trabalhadores anunciou hoje o início da venda de convites para o jantar de lançamento da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizado na próxima quinta-feira, no restaurante São Judas Tadeu, em São Bernardo do Campo. O partido deverá ter uma arrecadação bruta de R$ 600 mil, pois espera 3 mil pessoas no evento e está cobrando R$ 200 por convite. O PT informou que os recursos arrecadados irão para a coligação A Força do Povo (PT, PCdoB e PRB), "motivo pelo qual os convites só poderão ser comprados com cheque, segundo determina a legislação eleitoral". Participam do jantar o presidente Lula, a primeira-dama, Marisa Letícia, o vice-presidente, José Alencar, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, além de dirigentes dos partidos coligados. O cardápio terá como base os pratos tradicionais do restaurante, berço político do PT, com destaque para o frango com polenta. O PT ressaltou que o consumo de bebida deverá ser pago à parte. O partido informou ainda que montará na semana que vem a programação de eventos para a primeira fase da campanha eleitoral, que termina em 15 de agosto, com o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.