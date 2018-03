Lula vê denúncias contra relatores com ''otimismo'' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ontem à noite, em Missão Velha (CE), que devem ser vistas com "otimismo" as denúncias envolvendo os relatores do Orçamento indicados pela base governista. "Isso não deve ser uma coisa que atemorize ninguém, deve ser uma coisa que nos deixe otimistas. Porque, na medida em que você tem liberdade de imprensa, que você tem fiscalização, você tem poder de denúncia, você vai trocando as pessoas até você encontrar as pessoas adequadas para fazer as coisas adequadas." / CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO