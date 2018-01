Lula vence em primeiro turno, dizem analistas A pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira pela CNI, mostra que a eleição presidencial se resolveria no primeiro turno com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 44% das intenções de votos, enquanto que os demais candidatos juntos somam 38%. A avaliação é feita pelo diretor de informações da CNI, Marco Antonio Guarita, e do consultor da MCI Estratégia, Amauri Teixeira. Eles ressaltaram que como foi utilizada pela primeira vez a lista oficial de candidatos não havia como comparar com a pesquisa anterior do Instituto. Eles estabeleceram, no entanto, uma comparação com os resultados da pesquisa IBOPE-TV Globo, divulgado há uma semana para afirmar que o cenário a respeito de ocorrer ou não um segundo turno manteve-se inalterado. Ou, seja, Lula mantém seu favoritismo. "A eleição se resolveria no primeiro turno com a vitória de Lula", afirmou Marco Antonio. Na evolução da intenção de votos entre essas duas pesquisas - TV-Globo e CNI- a senadora Heloísa Helena sobe de 8% para 11%, enquanto que o candidato tucano varia dentro da margem de erro de 27% para 25% das intenções de votos. O diretor da CNI e o consultor da MCI chamaram a atenção para o fato de na pesquisa CNI-Ibope o desempenho da candidata do PSOL ter atingindo 15% na faixa dos 25 anos aos 29 anos, no segmento de maior renda a candidata tem 17% das intenções de votos e entre os com formação superior com 22%. Na avaliação dos dois, a comparação entre as duas pesquisas observa-se uma variação significa nas simulações de segundo turno entre o candidato petista e o tucano. No intervalo de uma semana, Lula oscilou dentro da margem de erro de 48% para 50% e Alckmin teve redução de 39% para 36% das intenções de votos.