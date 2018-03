Lula venceria no primeiro turno, diz Ibope O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, venceria no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, segundo pesquisa Ibope, divulgada hoje pelo Jornal Nacional. Em relação à pesquisa Ibope, divulgada no dia 13 de junho, Alckmin subiu 8 pontos e tem 27% das intenções de voto, enquanto Lula caiu de 48% para 44% . No levantamento anterior, Lula venceria no primeiro turno com uma margem de 29 pontos, mas agora essa diferença foi reduzida para 17 pontos. A candidata do PSOL, Heloísa Helena foi escolhida por 8% dos entrevistados. Na pesquisa anterior eram 6%. Os candidatos Cristovam Buarque (PDT), José Maria Eymael (PSDC) e Rui Pimenta (PCO) registram 1% das intenções de voto. Os votos em branco somam 9%, mesmo número apurado para os indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. Embora a pesquisa mostre que o presidente Lula venceria no primeiro turno, o Ibope fez uma simulação de segundo turno entre ele e o tucano. O instituto comparou os resultados com a pesquisa realizada em junho. Lula caiu de 53% para 48% e Alckmin subiu de 31% para 39%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios, entre os dias 22 e 24.