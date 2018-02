Lula visita cidades atingidas pelas chuvas em Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta sexta-feira, 12, cidades atingidas pelas chuvas em Santa Catarina. O primeiro compromisso do presidente no Estado será um encontro com o governador Luiz Henrique, no auditório da Infraero, no aeroporto de Navegantes. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Após o encontro com o governador, Lula vai de helicóptero para Blumenau. Em seguida, fará um sobrevôo pelos municípios de Gaspar, Ilhota e Luiz Alves. O presidente visitará em seguida os desabrigados pelas enchentes, ainda em Blumenau, e depois visitará o Porto de Itajaí. Um dia antes de voltar a percorrer as áreas atingidas pelas enchentes em Santa Catarina, o presidente assinou decreto aumentando o valor do saque da conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para todas as pessoas que enfrentaram problemas de calamidade. A promessa de liberar integralmente o FGTS para este tipo de emergência foi feita em 26 de novembro, quando Lula visitou os municípios atingidos pelas enchentes. Agora, as pessoas atingidas podem sacar até o valor integral do fundo. O decreto anterior limitava o saque em caso de emergência com calamidades a R$ 2,6 mil. Antes, também, os saques, ainda que em casos de calamidade, tinham de ter o intervalo de um ano para ocorrerem novamente. Agora este limite mínimo de tempo também foi abolido. O beneficiado terá até três meses para requisitar a liberação do fundo. A decisão foi tomada depois de reunião com o grupo de coordenação política, em resposta ao pedido do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), e da senadora Ideli Salvatti (PT-SC), para atender os moradores do Estado, atingidos pelas enchentes. "Poucas vezes houve uma devastação tão grande no País", avaliou o presidente durante o encontro da coordenação no último dia 1º, segundo um ministro. "Santa Catarina é prioridade absoluta do governo."