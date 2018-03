Lula visitará áreas atingidas pelas enchentes em AL e PE na quinta-feira

Ferrovia destruída pelas águas em Rio Largo, Alagoas. Foto: Thiago Sampaio/Ag. Alagoas

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu voltar nesta terça-feira a Brasília, depois da viagem a Altamira e Marabá, no Pará, para cumprir a agenda de amanhã normalmente. A visita que faria a áreas atingidas pelas enchentes em Alagoas e Pernambuco, portanto, ficou para a próxima quinta-feira. A previsão é de que Lula, na quinta, visite duas cidades de cada Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Ajuda começa a chegar a Alagoas

Nordeste contabiliza 41 mortos pelas chuvas

União decide liberar R$ 300 mi para PE e AL

Região terá mais um dia de chuva nesta terça

Lula anuncia liberação de FGTS para vítimas

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros localizaram mais três corpos em Alagoas, vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas dos últimos dias. Com isso, sobe para 29 o número de óbitos no Estado. Em Pernambuco, 12 morreram.

O governo de Alagoas confirmou nesta tarde o desaparecimento de mais de 600 pessoas. De acordo com a Secretaria de Estado da Defesa Social, ao todo, 177.282 foram afetadas. Destas, 26.141 estão desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 47.687, desalojadas - as que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares.