Luta de Anderson Silva e eleições na Líbia são destaques

O lutador Anderson Silva deu um show contra Chael Sonnen, lavou a alma de todos os brasileiros e manteve o cinturão dos pesos médios no UFC 148 na madrugada do domingo. A Líbia realizou a primeira eleição após a queda de Kadafi neste sábado. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - O lutador da UFC Anderson Silva venceu Chael Sonnen por nocaute no 2º round. A luta ocorreu na madrugada de sábado, 7, para domingo, 8.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2 - Neste sábado, 7, a Líbia realizou a primeira eleição após a queda de Muamar Kadafi. Houve muitos problemas, como colégios eleitorais foram sabotados e uma pessoa morta e outra fica ferida no leste do país.

3- Enchentes na Rússia, região de Krasnodar, causaram a morte de pelo menos 150 pessoas e afetaram cerca de 22 mil habitantes da área.

4 - O PSDB e o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, José Serra, foram multados em R$ 50 mil cada por propaganda antecipada.

5- A Comissão da Verdade vai reabrir o caso do guerrilheiro Ruy Carlos Vieira Berbert, morto aos 24 anos, em janeiro de 1972, na cadeia pública de Natividade, hoje Tocantins. Fotografias do corpo de Berbert foram localizadas pelo Estado no Arquivo Nacional.

6 - O tenista Roger Federer derrotou o escocês Andy Murray na final de Wimbledon por 3 sets a 1, bateu recordes e voltou ao topo do ranking da ATP.

7 - O novo presidente do Egito, Mohamed Morsi, emitiu um decreto neste domingo, 8, anulando a dissolução do Parlamento, de maioria islâmica, informou a agência de notícias estatal MENA.

8 - Com gol de Fred, o Fluminense venceu o clássico centenário Fla-Flu e virou vice-líder.

9 - O São Paulo venceu por 3 a 1 o Coritiba neste domingo, 8, no Morumbi. Time entrou pela primeira vez no G-4 do Campeonato Brasileiro, mantendo ainda os 100% de aproveitamento no seu estádio.

10 - Insatisfeito, Paulo Henrique Ganso não deve mais jogar pelo Santos. A informação vazou na tarde deste domingo, 8, em Porto Alegre.