Lutador procurado pela Justiça é preso O lutador de caratê Mário Sérgio de Lago Ramos Neto, de 29 anos, acusado de provocar acidente na Rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79) e agredir duas pessoas, está preso desde a noite de segunda-feira, 13, na Cadeia Pública de Piedade, região de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo. Ele se apresentou no Fórum local, acompanhado por dois advogados. Os policiais o conduziram para a cela destinada a presos provisórios. No dia 21 de outubro, o lutador se envolveu em um acidente na Rodovia Raimundo Antunes Soares, no trecho de Piedade. Em uma caminhonete, Ramos fez uma ultrapassagem irregular e acabou batendo contra o Ômega do gerente de vendas Manoel Soares da Silva, de 41 anos. Além de desferir socos contra o gerente que estava preso nas ferragens, Ramos agrediu Fernando Rodrigo Monteleone de Moraes, de 27 anos, quando este tentou ajudar Soares a sair do carro. Moraes foi levado inconsciente ao hospital tendo de retirar um coágulo do cérebro. O gerente de vendas, que sofreu traumatismo craniano em razão das agressões, deixou o hospital na segunda, mas pode ficar com seqüelas. A prisão temporária de Ramos Neto foi decretada pela Justiça no último dia 10, após uma denúncia anônima contra ele sobre venda de armas e tráfico de drogas em sua chácara. O Ministério Público pediu a prisão do lutador com base em inquérito aberto pela Polícia Civil. A prisão de Ramos Neto tem duração de 30 dias. Com um mandado de busca e apreensão em mãos, na última quinta-feira policiais foram até a chácara do acusado, localizada no bairro Capela de São Roque, em Piedade, mas não o encontraram. No local, entretanto, apreenderam 125 gramas de maconha e cartuchos vazios de munição para vários calibres, além de um projétil intacto de pistola 357, portas munição, estojos, um cinturão e uma mira telescópica para armas de precisão. Colaborou José Maria Tomazela