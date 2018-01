MAC expõe desenhos originais de Niemeyer No embalo das comemorações do centenário de Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo (USP) apresenta 47 desenhos originais do arquiteto carioca, pertencentes ao acervo da biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Grátis. Rua da Reitoria, 160, Cidade Universitária, das 10 às 16 horas.