Madonna aparece na janela, mas não sai do hotel

Madonna não saiu do hotel Copacabana Palace ontem no seu primeiro dia no Rio depois de 15 anos desde a última visita ao Brasil. A rainha do pop chegou à cidade por volta de 5h40, vinda de Santiago, no Chile, onde fez show na quinta à noite. Os três filhos da cantora, que a acompanham nesta turnê sul-americana, chegaram ao Rio depois dela. Do Aeroporto Antonio Carlos Jobim, Madonna seguiu direto para o hotel, mas não entrou pela porta principal. Para despistar fotógrafos, a comitiva entrou pela rua lateral. Perto das 19 horas de ontem, a cantora e os filhos apareceram na janela do quarto - Madonna comia um biscoito -, para alegria dos fãs, que chegaram a cantar seus maiores sucessos aos berros, debaixo de forte chuva, na esperança de atrair sua atenção. Ela e sua comitiva ocupam as sete suítes do sexto andar, além de outros quartos nos andares menos chiques do hotel. Seguranças contratados pela sua produção ficaram na entrada do hotel e no acesso ao sexto andar. A partir de 8h30 da manhã, fãs começaram a chegar à porta do Copacabana Palace, além de curiosos atraídos pela grande quantidade de fotógrafos de plantão. Logo apareceram também pipoqueiros, vendedores de guarda-chuva e de camisetas com o nome da cantora. Cada uma custava R$ 30, mas como a procura era pequena, no fim da tarde, por R$ 50 era possível levar duas. Fã de longa data da popstar, Samara Colombo, de 35 anos, que com o marido, Alexandre Dill, veio de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, só para ver Madonna, deu plantão na porta do hotel com máquina digital em punho desde as 9 horas da manhã. Apesar de gostar mais de velhos sucessos de Madonna, como Like a Virgin, Samara acha que ainda vale a pena qualquer esforço para assistir ao show da estrela. "Sei lá quando ela vai voltar ao Brasil de novo", comentava. Hoje o movimento na porta do hotel deve ser maior. Há uma expectativa de que Madonna saia para visitar um centro de cabala no bairro do Flamengo. Ainda existe a possibilidade de ela ir até Nilópolis, na Baixada Fluminense, para assistir ao ensaio da escola de samba Beija-Flor. Seu primeiro show no Rio será no domingo, no Maracanã.