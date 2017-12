Madrugada desta terça-feira é a mais fria do ano no RS

PORTO ALEGRE - A madrugada desta terça-feira, 3, foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a temperatura caiu para 4,4ºC em Uruguaiana, no sudoeste, 4,8ºC em Bagé, no sul, 6,2ºC em São José dos Ausentes, 8,6ºC em Caxias do Sul e 7,6ºC em Vacaria, cidades serranas do noroeste do Estado. As máximas do dia ocorreram à tarde, quando os termômetros marcaram 20,7ºC em Torres e Campo Bom, cidades de baixa altitude do noroeste. Em Porto Alegre, a temperatura oscilou entre 11,9ºC e 20,3ºC.

A onda de frio é provocada por uma massa de ar polar que se movimenta lentamente sobre o Estado desde segunda-feira. A geada, que estava em alguns prognósticos de serviços climáticos, não ocorreu ainda, mas permanece na previsão. Os próximos quatro dias devem ter madrugadas frias e tardes amenas. Segundo a previsão do 8º Distrito de Meteorologia, a temperatura pode cair até a 2ºC nesta quarta-feira e pode subir até 26ºC no sábado.