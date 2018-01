Madrugada violenta na noite paulistana Dois homicídios foram registrados na zona norte e um na zona leste, na noite deste domingo. Jaime Branco, de 41 anos, morreu ao dar entrada no Pronto Socorro do Jaçanã. Ele foi baleado no domingo à tarde, na Vila Albertina. Os policiais do 20º DP, da Água Fria, investigam o caso. Na Vila Amélia, Thiago José de Freitas, de 19 anos, foi atingido por quatro tiros e morreu ao ser socorrido no Pronto Socorro de Vila Nova Cachoeirinha. Na zona leste, a polícia não conseguiu identificar o homem branco, aparentando 25 anos, que foi agredido com pancadas na cabeça, no Jardim Sapopemba. Ele morreu quando era medicado no Pronto Socorro de Sapopemba e o inquérito policial foi instaurado no 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela.