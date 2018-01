Mãe acorrenta filho viciado em drogas Cristina Aparecida Fuzati, moradora de Mirassol, no noroeste paulista, aceitou o pedido do filho de 14 anos e o acorrentou, na manhã de ontem, para evitar que ele saísse em busca de drogas. A mãe deverá responder a inquérito por cárcere privado. O adolescente K. foi solto no fim da tarde por conselheiros tutelares e será levado a uma clínica de desintoxicação.