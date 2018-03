Mãe dá bênção para Patrus ser vice na chapa de Hélio Costa

BELO HORIZONTE

Com a bênção da mãe, dona Maria Teresa Patrus Ananias, de 84 anos, o petista Patrus Ananias, ex-ministro do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, pretende anunciar nos próximos dias a decisão de compor como vice a chapa encabeçada pelo senador Hélio Costa (PMDB) ao governo de Minas.

Depois de ouvir vários apelos e receber a garantia de que a aliança com os peemedebistas se dará no campo "programático", o ex-ministro decidiu fazer, antes do anúncio oficial, uma série de consultas sentimentais na terra natal, em Bocaiuva, no norte do Estado. Antes mesmo da visita prevista para hoje, dona Maria Teresa adiantou à imprensa mineira que vai apoiar a decisão que o filho tomar. "Dou a bênção sim, com certeza", declarou ao jornal O Tempo.

Militância. Depois de ser derrotado na prévia realizada pelo diretório mineiro para escolha de candidato petista para o governo estadual, Patrus relutava em disputar um novo mandato neste ano, afirmando que pretendia voltar a dar aulas e se dedicar à militância política e social.

Nos últimos dias, acabou convencido de que o PT mineiro está de fato unido e disposto a lutar por uma vitória da base lulista no segundo colégio eleitoral do País. Ao Estado, o ex-ministro disse ontem que somente um imprevisto fará com que ele não aceite a vaga de vice. "As coisas estão caminhando bem. A decisão final não foi tomada ainda, mas a tendência é essa."

Orçamento participativo. Patrus condiciona sua candidatura ao envolvimento das lideranças petistas e de partidos aliados a uma estratégia conjunta da campanha estadual com a campanha da presidenciável petista Dilma Rousseff. "Só vou ser candidato num contexto sério, de ser para valer." Ele também já cita questões que espera ver no programa de governo de Hélio Costa, como a implantação do orçamento participativo estadual. "A ideia é disputar e ganhar o governo de Minas para implantar nosso projeto social de apoio aos pobres."

A expectativa é que o anúncio ocorra durante as convenções dos diretórios do PMDB e do PT neste fim de semana ou na próxima semana. Sobre a bênção da mãe, o ex-ministro lembra que dona Maria Teresa representa a "simbologia" de Bocaiuva. "Minha mãe traduz essa dimensão mais ampla da minha terra, das minhas origens", disse.