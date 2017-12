Mãe de acusado de matar cinegrafista diz que jovem foi agredido por policiais

RIO - Mais cinco testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira, 5, na 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, durante a segunda audiência de instrução e julgamento de Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza, acusados de terem provocado a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, atingido por um rojão em 6 de fevereiro e morto no dia 10 daquele mês. Os dois são acusados de cometer os crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado.

Prestaram depoimento três testemunhas de acusação e duas de defesa, entre elas a mãe de Fábio Raposo. Ela afirmou que, após se entregar, o filho foi alvo de agressões praticadas por policiais. Segundo a mulher, o filho comparecia aos protestos por acreditar em um Brasil melhor, e ele teria achado o rojão no chão e apenas repassado a Caio Silva.

Também depuseram uma amiga de Fábio Raposo, como testemunha de defesa, e o comandante do 5º Batalhão da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e dois policiais técnicos em explosivos. Uma nova audiência está marcada para 16 de maio, às 13h.