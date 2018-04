A mãe do governador de Mato Grosso do Sul, o peemedebista André Puccinelli (foto), Giuseppa Puccinelli, de 87 anos, morreu na madrugada de sábado, vítima de ataque cardíaco, em Curitiba (PR). O corpo foi transladado para Campo Grande, onde foi sepultado. Segundo a assessoria do governador, Puccinelli estava em campanha para o segundo mandato no interior do Estado e cancelou todos os compromissos.