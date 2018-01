Mãe de vítima ajuda polícia a prender pedófilo no DF

Um homem acusado de pedofilia foi preso na segunda-feira, 17, no Recanto das Emas, cidade próxima a Brasília. De acordo com a polícia, ele oferecia balas e moedas para crianças. Em seguida, as atraía para uma loja de computadores em que morava e trabalhava. O suspeito foi preso graças ao ato de uma mãe que, após prestar queixa à polícia e não obter resultado, decidiu, com a ajuda de um vizinho, imobilizar o acusado e levá-lo até a delegacia. Veja também: Polícia prende empresário suspeito de pedofilia no RJ A mãe, que não quis ser identificada, diz que as duas filhas foram abusadas pelo acusado. A mais nova tem 5 anos. O acusado já havia sido preso três vezes por atentado violento ao pudor, mas foi solto naquelas ocasiões. Além disso, existem, pelo menos, outras seis ocorrências contra ele em várias delegacias do Distrito Federal pelo crime de pedofilia. Este é o quarto caso registrado nas últimas duas semanas.