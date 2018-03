Mãe do cantor Roberto Carlos segue em estado grave na UTI

Fabiana Marchezi, da Central de Notícias

RIO- A mãe do cantor Roberto Carlos, Laura Moreira Braga, de 94 anos, continua internada em estado grave em razão de uma infecção pulmonar na tarde desta quinta-feira, 1º, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital nesta tarde, a paciente está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a madrugada de quarta-feira, 31.

Ela segue respirando com ajuda de aparelhos e está sendo tratada com antibióticos. O boletim é assinado pelos médicos Antônio Carlos Moraes e Milton Kazuo Yoshino.