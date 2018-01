Mãe é acusada de matar filhos com serra elétrica em Jundiaí Uma mulher foi acusada de matar seus dois filhos com uma serra elétrica por volta das 15 horas desta terça-feira, 7, no bairro Varjão, periferia de Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, as crianças tinham entre 1 e 5 anos. A mãe das crianças não havia sido localizada pela polícia até o início desta noite. Segundo informações de testemunhas, o pai das crianças teria encontrado os filhos mortos quando chegou em casa, do trabalho, e teria saído à procura da mulher. O delegado titular do 5º Distrito Policial de Jundiaí, Glauco Roberto Rufino, deve pedir nesta quarta-feira, 8, a prisão preventiva da acusada.