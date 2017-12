Mãe e filha são lançadas de brinquedo em parque Uma mulher e a filha dela de 7 anos ficaram feridas após serem arremessadas do brinquedo chapéu mexicano, em um parque de Limeira, a 154 km da capital. Segundo a PM, a mãe caiu sobre um carro estacionado do lado de fora, e a menina, no parque. Elas foram levadas à Santa Casa com ferimentos leves. Não foram esclarecidas ainda as causas do acidente.