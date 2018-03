Mãe e filho são baleados em casa em SP; rapaz morre Mãe e filho foram baleados, por volta das 21h30 de quarta-feira, em frente à residência onde moravam, no Parque Guarani, na zona leste da capital paulista. Samoel Gonçalves Fiuza foi atingido no peito e sua mãe, Valdete Silva Gonçalves, em um dos ombros. Mesmo levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal Planalto, em Itaquera, o rapaz não resistiu e morreu. A mulher segue internada e passaria por cirurgia nesta madrugada de quinta-feira. Segundo policiais militares da 1ª Companhia do 2º Batalhão, os atiradores ocupavam um carro, cujas placas e modelo não foram anotados. Nem o rapaz nem sua mãe possuem antecedentes criminais. O caso foi registrado no 64º Distrito Policial, de Cidade A.E.Carvalho.