Mãe e filhos morrem em incêndio dentro de casa no RS Um incêndio ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, 19, matou uma mulher e seus dois filhos, em Porto Alegre, segundo informações da Rádio Gaúcha. O fogo começou por volta das 6 horas na residência da família, em Beco da Taquara, região da Lomba do Pinheiro. Aline Dallagnol, de 22 anos, e os filhos dela, um deles de 6 anos e o outro de apenas 1 ano, morreram. As chamas foram controladas, mas ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.